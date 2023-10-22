شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي بطولة جراسهوبر للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي كريم عبد الجواد مع الويلزي جويل مكين، فيما تواجه نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات مواطنتها المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

ويحمل الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.