شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أحمد عبد القادر ينتظر عرضا رسميا من الوكرة القطرى للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، عرضاً من نادى الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إضاعة أون سبورت إف إم، "أحمد عبد القادر لديه عرض من الوكرة القطري، علماً بأن الريان كان يفكر فى اللاعب لكنه تراجع، والوكرة طلب اللاعب بعد نجاح تجربة حمدي فتحي، وقريباً جداً سيتحدث مسؤولو الوكرة مع الأهلي".

وانضم حمد فتحي لنادي الوكرة الصيف الجاري لمدة ثلاثة مواسم قادماً من الأهلي.

وأضاف شوبير، "أحمد عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي، سواء إعارة أو بيع، لأنه لا يلعب بشكل أساسي، وكان عنده عرض روسي والأهلي رفض الموسم الماضي، ولو تقدم الوكرة بشكل رسمي ستتم المفاوضات".

وفى سياق مختلف، يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات المسئولة من أجل زيادة الأعداد المسموح بها من الجماهير لحضور مباراة إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، فى ظل رغبته فى الحصول على السعة الكاملة من الجماهير الحمراء نظر لأهمية هذه المباراة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 30 ألف مشجع لحضور إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، بينما يجري محاولات مكثفة مع المسئولين لزيادة الأعداد المسموح بها لحضور المباراة إلى السعة الكاملة أو ما لا يقل عن 50 ألف مشجع، كما حدث فى لقاءات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الأخيرة.