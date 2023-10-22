شكرا لقرائتكم خبر عن «القنينة» تخذل بيكفورد أمام ركلة جزاء محمد صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قام حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد بمراجعة ورقة الغش التي يكتبها على قنينة المياه، كي يعرف حارس إيفرتون لأي جهة سيسدد نجم ليفربول المصري محمد صلاح ركلة الجزاء في ديربي ميرسيسايد في الدقيقة 75. ويبدو أن الاستشارة كانت فاشلة إذ خدع صلاح، الذي لقبته الصحافة البريطانية بـ«ملك الأنفيلد»، الحارس وسدد نحو أعلى الزاوية فيما طرح بيكفورد نفسه بالاتجاه المعاكس، ثم ضاعف صلاح حزن الحارس بتسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.

وسبق لبيكفورد أن استعان بورقة الغش على القنينة في ديربي فبراير والذي خسره أيضاً بنفس النتيجة، وفي تلك الورقة كتب الحارس الجهة التي يسدد بها صلاح ونونيز وكودي خاكبو وجيمس ميلنر. واستخدم بيكفورد نفس الطريقة في نهائي يورو 2020 قبل ركلات الترجيح على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، لكن الطريف أن أياً من نجوم إيطاليا الذين كتب بيكفورد أسماءهم على القنينة لم يسدد ركلات الجزاء وحصد «الآزوري» اللقب وقتها.