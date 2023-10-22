شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يشكر إشبيلية لطرد مشجع عنصري.. وأنشيلوتي ينتقد التحكيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، عن شكره لنادي إشبيلية بعد طرد مشجع عنصري من أنصاره وتقديم شكوى للشرطة المحلية إثر إشارته بحركات القرود لنجم الريال في الدقيقة 86 من مباراة التعادل بين الفريقين 1-1 على ملعب سانشيز بيخوان.

وأصدر إشبيلية بياناً رسمياً بعد المباراة قال فيه: «نادي إشبيلية يشجب جميع السلوكيات العنصرية ويتعاون مع السلطات لضمان اتخاذ إجراء بهذا الصدد، هذا التصرف لا ينتمي لنادي إشبيلية. الشخص سيكون أيضاً موضع تحقيق داخلي من قبل الإدارة وستلغى عضويته».

وكتب فينيسيوس، الذي تبادل كلمات مع نجم الفريق السابق سيرجيو راموس، على حسابه في إنستجرام: «تهانينا لإشبيلية بسرعة التصرف في حادثة مخيبة أخرى للكرة الإسبانية. للأسف لدي شريط فيديو لشخص عنصري آخر وكانت طفلة. من المحزن ألا تجد هذه الطفلة من يعلمها. أنا أستثمر الكثير في البرازيل لتعليم الناس تقبل وجهات النظر المختلفة. وجه العنصرية اليوم منشور على المواقع كما هو في المرات السابقة وأرجو أن تؤدي السلطات الإسبانية دورها في تغيير القوانين لمرة واحدة. هؤلاء الأشخاص يجب أن يعاقبوا جنائياً وستكون هذه خطوة أولى رائعة استعداداً لاستضافة مونديال 2030. أنا هنا لأساعد وأعتذر عن الإعادة لكنها الحلقة رقم 10 في العنصرية الموجهة ضدي والعد مستمر».

من جهته، انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الحكم الباسكي دي برجس بينجوتسكيا الذي قاد المباراة ولم يمنح ركلة جزاء مستحقة لفينيسيوس ولم يعاقب راكيتيتش على ضرب ركبة بيلينجهام بلبادة ساقه وألغى هدفاً في الدقيقة ال4 لفالفيردي وألغى هدفاً لبيلينجهام.

وقال أنشيلوتي، الذي أخرج فينيسيوس من الملعب حفاظاً عليه من تلقي بطاقة تغيبه عن الكلاسيكو، في المؤتمر الصحفي: «الحكم أنجز كل شيء صح. أحياناً التهكم أفضل طريقة للتعبير، لو قلت رأيي في التحكيم لخسرت الكثير من المباريات. ما أحبه هو تفادي الإيقاف كي أبقى جالساً على الدكة. الحكم أنجز كل شيء بشكل مثالي ولم يرتكب أي خطأ في أي شيء وأوقف هجمة مرتدة لرعاية صحة لاعب. أنا جاد جداً، قاد الحكم المباراة بمستوى رفيع رغم الكثير من الالتحامات، أنا سعيد جداً بالتحكيم». ورفض أنشيلوتي مصافحة الحكم الباسكي بعد التعادل لكنه عانق راموس ومدرب إشبيلية الجديد الأوروغوياني دييجو ألونسو وقال عن نجمه السابق راموس: «أحببت رؤيته وتحيته وأتمنى له كل التوفيق. راض عن أداء اللاعبين لأن أول مباراة بعد فترة التوقف الدولية غالباً ما تكون فخاً. فالفيردي وفينيسيوس عادا الخميس وبالنسبة لي كان رودريجو واحداً من أفضل اللاعبين في المباراة وتهيأت له 3 أو 4 فرص بتحركات جيدة».

وصافح راموس زملاءه القدامى قبل مواجهتهم لأول مرة منذ رحيله عن الريال في يونيو 2021 وتمكن من تحييد خطورة رودريجر وجود بيلينجهام وقرص خدي رودريجر بعدما طالب المدافع الألماني الحكم باحتساب خطأ على راموس إثر عرقلته بيلينجهام. وأمسك رودريجر بأعصابه كي لا يغيب عن مباراة الكلاسيكو فيما تدخل فينيسيوس لمنع تطور الشجار.