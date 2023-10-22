شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح ابن فودن نجم سيتي مليونيراً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يمضي المؤثرون سنوات كثيرة كي يحققوا حلمهم بالشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن «Ronnie» روني (4 سنوات) ابن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودن لديه 4 ملايين متابع على إنستجرام وأصبح مليونيراً في 4 أشهر فقط رغم أنه في صف التمهيدي للمدرسة.

ويدير فودن (23 عاماً) وزوجته ريبيكا كووك (22 عاماً) حساب ابنهما بالتعاون مع شركة إدارة مواهب تجذب الماركات للحساب.

وينشر الصغير روني مقاطع لتمريناته مع والده وصوراً بمفرده مع ملابس ماركة، ووفق سوق المؤثرين يحصل المؤثر الذي لديه مليون متابع على 10 آلاف استرليني مقابل كل منشور.

بدأت فكرة إنشاء حساب للصغير روني من تسمية طريفة للصغير بعد فوز مانشستر سيتي بلقب أوروبا الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وأطلق على الصغير اسم «ويي» بعدما قال بلهجته الطفولية «ويي ون ذا شامبيونز ليج» (فزنا بلقب أبطال أوروبا) وأصبح تميمة غير رسمية للفريق بفضل صوره الجميلة مع والده في الملعب وسيلفي مع النجم النرويجي ايرلينغ هالاند في غرفة الملابس وحمله جاك جريليش على كتفيه عندما قاد رودري الرقص على أنغام الأغنية الكلاسيكية «freed from desire» في احتفال اللقب.

وقال فودن عن ابنه: «شخصيته هي التي جعلته هكذا، أعتقد أنه اشتهر بعدما قال «ويي»، إنه يذكرني بنفسي عندما كنت صغيراً. لم أصدق ما حصل على حسابي، كل تعليق يطلب رؤية روني لذا قلت في نفسي لم لا أمنح المشجعين ما يريدون وأنشئ حساباً خاصاً له».

حساب روني تابعه مليون شخص بعد 14 ساعة من إطلاقه وفي غضون يومين وصل لمليوني متابع وهو الآن في منتصف الطريق للوصول لعدد متابعي والده (9.6 مليون). ويسمح حساب روني برؤية تفاصيل منزل فودن، الأب لطفلة رضيعة أيضاً، هي بشيشير (2.85 مليون استرليني).