شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قرعة دوري المحترفين العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم احتفالية تدشين دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024 في مقر الاتحاد بحضور وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع ورئيس الاتحاد عدنان درجال، وأعضاء الاتحاد وممثلي أندية دوري نجوم العراق.

وقال عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في كلمة بالمناسبة: الدعم الكبير من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعد السبب الأول للنجاح في دوري نجوم العراق، والمرتكز الأساسي لبناء الأسس الرصينة للدوري، والثقة بالنجاح تولدت بعد التفوق الباهر في بطولة خليجي 25 بالبصرة، ما تطلب الأمر التفكير والتحدي الجديد بمشروع يخدم كرتنا، وبدأنا نسابق الزمن ليلاً نهاراً في كيفية نجاح دوري المحترفين، ووضع الطرق السليمة للنهوض بواقع دورينا بجميع مفاصله، ولدينا الخطط الاستراتيجية لظهور البنى التحتية بأفضل صورة.

وأضاف: نحن مقبلون على مرحلة جديدة تتمثل بالعمل الجاد على زيادة التخصيصات المالية للأندية التي تلعب في دوري المحترفين بعدما منح رئيس الوزراء أندية المحافظات 4 مليارات دينار عراقي، وهي خطوة رائعة يشكر عليها، والكل حريصون ليكون الدعم شاملاً لجميع الأندية، وتخصيص الملاعب للأندية، والخطة الموضوعة لتطويرها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح درجال أنه في الموسم المقبل ستكون أندية الدرجة الأولى ضمن رابطة المحترفين، وبعد أربع سنوات سيتم فصل رابطة دوري المحترفين عن الاتحاد.

وتابع، أنه بالتعاون ننجح، وعلاقة الاتحاد مع الأندية جيدة، وفي الموسم المقبل سيتم تطبيق معايير لاليغا، والجمهور مصدر الإلهام لعملنا، والإعلام الرياضي قوة مضاعفة يضفي الكثير على الإيجابيات في منافسات الدوري.

وفي كلمة متلفزة، قال رئيس رابطة دوري المحترفين، الإسباني تيباس: نشعر بسعادة غامرة بإطلاق المشروع في العراق الذي سيكون له تأثير كبير ونعمل على أن يكون رقم واحد في المنطقة، ونحن متحمسون للغاية لرؤية النجاح لدوري المحترفين العراقي، وأتمنى التوفيق في العمل الاحترافي للدوري العراقي.

وتحدث رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي د. نجاح رحم عن تطبيق منظومة «الفار»، قائلاً: إن اللجنة أقامت 400 ساعة من التدريبات ل 45 حكماً و35 حكم إعادة ومشغلين، وركزنا على النوعية في تسع ورش من العمل لأجل تطوير قدرات الحكام، ونحن على أبواب الترخيص باستخدام «الفار» في دوري المحترفين وهي تحصيل حاصل.

وستقوم شركة «عشتار» للنقل التلفزيوني بإنتاج عالمي لمباريات دوري نجوم العراق عبر تقنيات حديثة، وتغيير الهوية البصرية للنقل التلفزيوني مع تواجد غرفة «الفار».

وتمّ عرض الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري، وهي من شركة «بوما»، وهي نفسها التي يلعب بها الدوري الإسباني مبارياته، وسيتم توزيع 400 كرة على فرق الدوري.

وقدّم النحات العالمي العراقي أحمد البحراني بعد تكليفه بمهمة تصميم جوائز دوري نجوم العراق، شكره للاتحاد على هذه المهمة والمسؤولية، وقال: سأكون عند حسن ظن الجميع.

ومن ثم تم إعلان قرعة دوري نجوم العراق الذي سينطلق يوم الخميس المقبل.