شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة ينقل الاتحاد إلى المركز الخامس في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

نقل أهلي جدة غريمه الاتحاد إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الوحدة 3-1 ضمن الجولة العاشرة من البطولة.

وكان الأهلي فاز على الاتحاد في الجولة التاسعة 1-0، ومن ثم تعادل الاتحاد مع التعاون 1-1 ليأتي فوز الأهلي ليزيح «العميد» حامل اللقب عن المركز الرابع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة متساوياً مع النصر الثالث الذي يتقدم بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ويدين الفريق الجداوي بفوزه العريض إلى الفرنسي ماكسيمين العائد للمشاركة وهز الشباك، والمدافع البرازيلي ايبانز والجزائري رياض محرز بعد تعاقب الثلاثي على التسجيل في الدقائق 45+3 و68 و84 وسجل للوحدة عبد الباسط الهندي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51، وأكمل الفريق المكاوي اللقاء منقوصاً بعد طرد خالد آل حجي في الدقيقة 91.

وفاز الشباب في المباراة الافتتاحية على ملعبه أمام الطائي 2-0 ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 12 نقطة نقلته للمركز العاشر بينما بقي الطائي عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

سجل هدفي الشباب حبيب ديالو، وحسين القحطاني في الدقيقتين 51 و90+5.