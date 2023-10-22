شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي يستعيد حارسه ويستعين بجمهوره بمواجهة النجمة اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواصل فريق الزوراء العراقي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة ضيفه فريق النجمة اللبناني يوم الاثنين على ملعب «البصرة الدولي» ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتشهد المباراة عودة حارس مرمى الزوراء جلال حسن، بعد أن تعرض إلى إصابة في أسفل الظهر خلال تواجده مع المنتخب العراقي الأول في بطولة الأردن الدولية التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وقد شارك الحارس جلال حسن في الوحدات التدريبية الأخيرة للزوراء التي جرت في ملاعب البصرة، وقد ظهر بصورة طيبة في التعامل مع الكرات.

وقال المصري أحمد صديق، المدرب المساعد لفريق الزوراء: إن «فريق الزوراء الآن في وضع جيد، وهو مستعد بصورة مميزة لمواجهة النجمة اللبناني؛ حيث كنا قد افتقدنا الوقت الكافي لأعداد وتهيئة الفريق بصورة جيدة خلال المباراتين السابقتين».

وأضاف أن «لاعبي الزوراء قد زاد الانسجام فيما بينهم، وبدأ المستوى الفني والبدني كذلك يتطوران بشكل ملحوظ، ونأمل تحقيق الفوز حتى نكون في المنافسة على خطف بطاقة فرق المجموعة والتأهل إلى الدور التالي».

يذكر أن فريق الزوراء يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي بنقطة وحيدة، بعد المتصدر الرفاع البحريني ووصيفه العربي الكويتي، ولكل منهما 4 نقاط.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، عن تخصيص 20 حافلة لنقل جماهير «النوارس» من بغداد إلى البصرة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام فريق النجمة اللبناني ضمن كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عبد الرحمن رشيد، عضو إدارة الزوراء، المتحدث باسم النادي في بيان: إن «إدارة نادي الزوراء خصصت 20 حافلة لنقل جماهير فريق الزوراء من العاصمة بغداد إلى محافظة البصرة من أجل دعم ومساندة الفريق في مباراته المقبلة أمام فريق النجمة اللبناني ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي».

وأوضح، أن «الإدارة خصصت 10 حافلات في جانب الكرخ و10 حافلات أخرى في جانب الرصافة في العاصمة بغداد لنقل الجماهير إلى البصرة ومن ثم إعادتهم إلى بغداد بعد نهاية المباراة أمام النجمة».

وأكد، أن «فريق الزوراء يعول أيضاً على الجمهور البصري لتقديم الدعم اللازم للممثل الوطن في بطولة ‍كأس الاتحاد الآسيوي».