شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجولف يريد حصة في مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف نجم الجولف روري ماكلروي (34 عاماً) الفائز مؤخراً بكأس ريدر عن رغبته بشراء حصة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واشترى ماكلروي حصة في فريق ألبين للفورمولا1 (24 في المئة مقابل 212 مليون دولار) بالشراكة مع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا وبطل العالم السابق خوان ماتا ونجم ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد مؤخراً.

وقال نجم الجولف الإيرلندي الذي حضر جائزة الولايات المتحدة الأمريكية للفورمولا1 لأول مرة كمالك شريك في فريق رينو: «ملكية الفرق الرياضية كانت مقصورة على شركات محددة وأثرياء يملكون أطناناً من المال، لكن نجوم الرياضة أصبحوا الآن أكثر ذكاء. سأحب كثيراً لو اشتريت 0.00001 في المئة من أسهم اليونايتد في حال اشترى سير راتكليف ربع الأسهم. سأفكر في أي فرصة أخرى لشراء حصة في النادي الذي أشجعه منذ الصغر. توم برادي اشترى برمنجهام واستثمر نجما الجولف جوردان سبيث وجستن توماس في ليدز وعرضا علي المشاركة لكنني قلت لهم إنني كمشجع لمانشستر يونايتد لا يمكنني الاقتراب من ليدز».

وأكد ماكلروي أن استثماره الأخير في فريق ألبين، وهو الاستثمار رقم 22 في الرياضة، سيلهيه عن الجولف وأضاف: «التوازن جيد».