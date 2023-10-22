شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يكسر «عقدة» عدم الفوز أمام أنظار مدربه التونسي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نجح فريق الشرطة في كسر «عقدة» عدم تحقيقه الفوز خلال مبارياته التجريبية الماضية، عندما تغلب على مضيفه فريق الكرخ 2-1، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، وهي ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة بدوري المحترفين العراقي.

وشهدت المباراة تواجد مدرب فريق الشرطة الجديد، التونسي شهاب الليلي على مدرجات الملعب قبل أن يتم توقيع العقد الرسمي بينه وبين إدارة الشرطة قريباً.

سجل هدفي الشرطة اللاعبان حسين علي ومحمد داوود، بينما سجل هدف الكرخ اللاعب عمر نوري.

وقد تولى قيادة فريق الشرطة في هذه المباراة المدرب المساعد حسين عبد الواحد، الذي تولى مهمة الإشراف على تدريب الفريق بعد استقالة مدربه أحمد صلاح في الأسبوع الماضي، ومن المؤمل أن يبقى عبد الواحد مستمراً في مهمته مع المدرب التونسي الجديد شهاب الليلي، إن لم يكن للأخير قرار آخر.

وكان فريق الشرطة قد خاض خمس مباريات سابقة تعادل في أربع منها، وخسر واحدة أمام فريق نوروز في أربيل، الأمر الذي أثار القلق الكبير لدى أنصار الفريق.

وفي مباراة تجريبية أخرى فاز فريق زاخو على ضيفه فريق دهوك 2-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب «زاخو الدولي» وسط حضور جماهيري كبير.

سجل هدفي زاخو المحترف البرازيلي جوستافو هيرنيكي.