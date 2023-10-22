شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكهرباء يغادر بغداد إلى عمّان متوشحاً بالعلم الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غادر فريق الكهرباء العراقي الأول لكرة القدم، فجر الأحد، العاصمة العراقية بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان، لمواجهة فريق الوحدات الأردني ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وقد حرص وفد فريق الكهرباء الذي يضم في صفوفه محترفين من سوريا ودول إفريقية مختلفة على التوشح بالعلم الفلسطيني في رسالة واضحة لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء في منشورين مقتضبين متعاقبين: «ونحن في طريق الآسيوية.. نحمل معنا رسالة غير مشفرة، مفادها واضح: (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)».

وأضاف «رسالتنا واضحة».

يذكر أن فريق الكهرباء العراقي يقف الآن في صدارة فرق مجموعته برصيد 4 نقاط جناها من تعادله مع الكويت الكويتي ثم فوزه على اتحاد حلب السوري 2 – 0.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على مضيفه الوحدات الأردني، بعد أن وجد دعماً كبيراً من قبل إدارة النادي، وكذلك من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، فضلاً عن وسائل الإعلام العراقية المختلفة، وكذلك الجمهور العراقي الذي بدأ يتفاخر كثيراً بما حققه الفريق من نتائج جيدة مشفوعة بمستوى متميز.

كذلك تخلص فريق الكهرباء من مشكلة خطرة كادت تؤثر فيه كثيراً عندما قرر مدربه لؤي صلاح في الأسبوع الماضي الابتعاد عن العمل التدريبي، بسبب تداعيات مشكلة ديونه المترتبة على الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي، إلا أن إدارة الكهرباء استطاعت احتواء المشكلة وتمكنت من إعادته مرة أخرى لقيادة الفريق.