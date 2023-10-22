الامارات | ليونيل ميسي ينهي موسمه الأول مع إنترميامي بالهزيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الموسم الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نهايته صباح اليوم، حيث خاض مع فريقه إنترميامي مباراته الاخيرة أمام تشارلوت، وأنهاها بالخسارة بهدف لصفر. يذكر أن إنترميامي كان قد فشل في التأهل إلى "البلاي أوف" في وقت سابق، كما غاب عنه ميسي لبعض الوقت بسبب إصابة سابقة تعافى منها أخيرا.

وقالت صحيفة "يو إس أي توداي" إن ميسي ظهر بحالة صحية جيدة، لكن الشباك عاندته، ولم يستطع التسجيل في المباراة الاخيرة في أول موسم له في الدوري الاميركي، كما تم إلغاء هدف له بداعي التسلل.

ومن المتوقع أن يتفرغ إنتر ميامي بعد فترة من الراحة إلى جولة استعراضية، ستكون في الصين وفي دول أخرى. وليس واضحا ما إن كان ميسي قد يذهب إلى برشلونة معارا خلال الفترة المقبلة أم لا.