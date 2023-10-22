جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث سيكون محبو ومتاعبو كرة القدم علي موعد بيوم كروي ساخن يتخلله مباريات في الدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي وأخيرًا الدوري الإنجليزي.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء برشلونة ضد أتلتيك بيلباو و ميلان ضد يوفنتوس وأخيرا لقاء نانت الفرنسي بقيادة الدولي المصري مصطفي محمد ضد مونبيلييه.

ونعرض في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد زد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

مودرن فيوتشر ضد بيراميدز، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

الإسماعيلي ضد فاركو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

مواعيد مباريات دوري السوبر الإفريقي

مازيمبي ضد الترجي التونسي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية".

أنيمبا ضد الوداد المغربي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد رايو فاييكانو، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

جيرونا ضد ألميريا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد جيبورتيفو ألافيس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد كالياري، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

بولونيا ضد فروسينوني، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد جنوى، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان ضد رين، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 2 HD Turkey".

ليل ضد ستاد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 TR".

نانت ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Eleven Sports 6 HD portugal".

موناكو ضد ميتز، في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ليون ضد كليرمون، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض ضد الاتفاق، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".