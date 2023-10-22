برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز مع نظيره أتليتك بيلباو مساء اليوم السبت، عندما يلتقي الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي يحتضنها ملعب “مونتجويك” في برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD 1، ويتولي مهمة التعليق علي مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، خالد الحدي.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يدخل الفريقان لقاء اليوم بحثًا عن الفوز للتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز المباراة وأن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: كانسيلو - كريستنسن - أراوخو - بالدي

الوسط: جوندوجان - روميو - جافي

الهجوم: فيليكس - توريس - يامال

التشكيل المتوقع لفريق أتلتيك بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: دي ماركوس - فيفيان - ألفاريز - بيرشيش

الوسط: جارسيا - هيرير

الهجوم: سانس - ويلامز - جورث - مون