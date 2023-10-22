تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو.. ثلاثي هجومي مرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمواجهة قوية مع نظيره أتليتك بيلباو مساء السبت، عندما يلتقي الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي يحتضنها ملعب “مونتجويك” في برشلونة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستينسن، إينجو مارتينيز، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، روميو، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD 1، ويتولي مهمة التعليق علي مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، خالد الحدي.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يدخل الفريقان لقاء اليوم بحثًا عن الفوز للتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

تشكيل أتيلتك بيلباو المتوقع:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: دي ماركوس - فيفيان - ألفاريز - بيرشيش

الوسط: جارسيا - هيرير

الهجوم: سانس - ويلامز - جورث - مون