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تشكيل فيوتشر المتوقع أمام بيراميدز.. أحمد عاطف يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مودرن فيوتشر استعدادته القوية لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

 

ومن المتوقع أن يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر خلال مواجهة اليوم، والتي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

من المقرر أن تنطلق مواجهة فيوتشر أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

فيما تُنقل المباراة المرتقبة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري منذ عدة مواسم ماضية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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