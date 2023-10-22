شكرا لقرائتكم خبر عن 23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئى وناشئات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، بصالة حسن مصطفى فى أكتوبر.

ويشارك فى البطولة 23 دولة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى المنافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19سنة.

ووفقا لبرنامج البطولة فيقام خلال الايام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين ، وفى اليوم التالى منافسات الزوجي المختلط وتقام ايام 26و 27 و 28 أكتوبر منافسات الناشئات.