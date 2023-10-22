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4 جنسيات تتنافس على صدارة هدافى "دورى نايل".. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" منافسة شرسة هذا الموسم عقب التألق الكبير لبعض اللاعبين الأجانب مع أنديتهم وتسجيل الأهداف بطرق رائعة.

وتمكن 4 لاعبين من جنسيات مختلفة من تصدر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى "دورى نايل" عقب مرور أربع جولات فقط من عمر المسابقة .

ونرصد لكم أبرز اللاعبين الأجانب ويتصدرون جدول ترتيب هدافى الدورى:

1 ) الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلى

تمكن الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلى من تسجيل 4 أهداف حتى خلال المشاركة في 4 مباريات أمام كل من الاسماعيلى والمصرى البورسعيدى والداخلية .

2 ) الانجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى

أحرز الانجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى 4 أهداف حتى الآن بطريقة رائعة للغاية والمساهمة في حصد فريقه الفوز والثلاث نقاط أمام كل من الجونة والاسماعيلى وسيراميكا .

3 ) المغربى أحمد بلحاج مهاجم الجونة

كما تألق المغربى أحمد بلحاج مهاجم الجونة مع الفريق الساحلى وتمكن من تسجيل 3 أهداف أمام كلا من الاتحاد السكندرى وسموحة.

4 ) الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب سيراميكا

لفت الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا والمعار من النادى الأهلى لمدة موسم أنظار متابعى بطولة الدورى بشكل قوى حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف حتى الآن أمام فاركو والداخلية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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