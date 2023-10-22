شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية لـ ”الخليج 365”: ننتظر نتيجة انتخابات الزمالك لاعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، عن أن اللجنة تنتظر تقديم مسئولى نادى الزمالك أو اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة انتخابات القلعة البيضاء التى أقيمت يوم الجمعة المقبل إلى اللجنة الأولمبية لاعتمادها، وتسليم المجلس الجديد مهام عمله.

وقال هشام حطب في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه من المفترض أن يرسل النادى النتيجة النهائية موقعة وعليها ختم اللجنة الأولمبية من المفوضين، وكذلك اللجنة القضائية من النيابة الإدارية التي أشرفت على الانتخابات، وبعد استلام النتيجة سيتم دراستها والتأكد من سلامتها واتباعها القواعد، وسيتم اعتمادها.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن اعتماد أي نتيجة انتخابات يتم خلال فترة تتراوح من 24 ساعة إلى 10 أيام بعد إقامة الانتخابات، إلا أنه في حالة الزمالك ولعدم تعطيل الأمور سيتم تسليمها لهم بعد دراستها وإن أمكن في نفس يوم تقديمها، قائلا:" لو جابوها النهارده اسلمهالهم في نفس اليوم مش هنعطل حاجة".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أول أمس الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:



الرئيس... حسين لبيب 15229 صوتا



نائب الرئيس ... هشام نصر 9483 صوتا



منصب أمين الصندوق...حسام المندوه 12431 صوتا



أعضاء فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا



أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا