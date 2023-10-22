شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يكشف حقيقة عروض عمر كمال عبد الواحد بعد اهتمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضًا للرحيل في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ودخوله دائرة اهتمامات أندية القمة خاصة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن مودرن فيوتشر لم تصله أي عروض رسمية لرحيل عمر كمال، مُضيفًا أن النادي لا يخطط لرحيل اللاعب خلال الموسم الجاري خاصة أنه مُقيّد بقائمة الفريق الأفريقية المشاركة بكأس الكونفدرالية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق مودرن فيوتشر الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على إنبى فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، متسلحا بنجوم الفريق وأبرزهم عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة، وحذر اللاعبين من خطورة لاعبى بيراميدز والاختراقات التى يقومون بها وخاصة الثنائى مصطفى فتحى ورمضان صبحى,

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاث مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف وسكنت شباكهم هدف وحيد.