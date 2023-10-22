شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح يصعد لنهائي كأس العالم للسباحة فى سباق 50 متراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الرحمن سامح، لاعب منتخب السباحة، فى التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للسباحة التى تقام بالمجر فى منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23.53 ثانية.

وحقق عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة إنجازاً تاريخياً بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم التى أقيمت فى اليونان.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد حذف صور عبد الرحمن سامح بطل السباحة من مواقع الاتحاد الرسمية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية فى كأس العالم للسباحة في اليونان، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

وقال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم المقامة في اليونان .