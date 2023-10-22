شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل نتيجة الانتخابات للجنة الأولمبية لاعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو الزمالك، برئاسة عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية بالنادى، خطاباً إلى اللجنة الأولمبية لاعتماد نتيجة الانتخابات التى أجريت الجمعة، وأسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.

الخطاب الذى تم إرساله من نادى الزمالك إلى اللجنة الأولمبية يتضمن نتيجة الانتخابات ومرفق به أيضا قرار اللجنة القضائية التى أشرفت على انتخابات النادى.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أول أمس الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى

هشام نصر نائب رئيس النادى

حسام المندوه أمين الصندوق



أعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.