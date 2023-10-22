«لا أدعم فلسطين!».. تصريح منسوب لـ محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد الانتقادات التي تعرض لها والضغوط التي مورست عليه على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج النجم الصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في فيديو يوم الأربعاء الماضي، داعيًا إلى ”وقف المجازر وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا“ إلى قطاع غزة.

وبالتزامن مع الانتشار الكبير لفيديو صلاح عن غزة، تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع فيديو آخر ادعى ناشروه أنه للفرعون المصري وهو يقول "إنه لا يدعم فلسطين".

وظهر صلاح في الفيديو المتداول وهو يُدلي بتصريح، وجاء في النص المرافق نقلاً عن اللاعب المصري: ”أنا لا أدعم فلسطين…لا أهتم إلا بكرة القدم“.

ومع هذه الصيغة، انتشر الفيديو بسرعة هائلة حاصدًا مئات المشاركات على موقع "فيس بوك"، رغم نشر محمد صلاح فيديو الأربعاء الماضي داعيًا فيه إلى ”وقف المجازر وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا“ إلى قطاع غزة.

حقيقة الفيديو المتداول

ومن خلال البحث، تبين أن الفيديو المتداول لصلاح قديم ولم يأت خلاله على ذكر فلسطين كما ادّعت المنشورات.

وكان محمد صلاح آنذاك يعلّق على المباراة الأولى التي خاضها مع نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2017.

وفي الفيديو الأصلي، قال صلاح ردًا على سؤال المراسل: ”صراحة لقد كنتُ سعيدًا جدًا حتى اللحظة الأخيرة. هذه هي رياضة كرة القدم، وهذه المباراة الأولى لنا. يجب أن نستمر في التطلّع إلى الأمام. أنا على ثقة بأننا سنفوز في المباريات المقبلة“.

ولم يأتِ الفرعون المصري على ذكر فلسطين في هذه المقابلة إطلاقًا.