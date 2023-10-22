بيان من مجلس إدارة الزمالك الجديد لدعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنيه واتساقا مع توجهات الدوله المصريه وقيادتها السياسيه برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تستنكر بأشد العبارات الجرائم والممارسات غير الانسانيه التي تجري بحق الشعب الفلسطيني ، وندعو الشعوب والحكومات وكافه الجهات والهيئات المحبه للسلام والمعنيه بحقوق الانسان الي اتخاذ كل الإجراءات الممكنه لحمايه الشعب الفلسطيني وحقه في الحريه وتقرير المصير.

وفي هذا السياق قرر المجلس البدأ فورا في التنسيق مع كافه الجهات المعنيه نحو

١.تجهيز شاحنه من المساعدات الطبيه والغذائيه تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين

٢. تنظيم حمله للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي

٣.تشكيل لجنه دائمه لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة كبيرة 5/1، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب قد تواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، بعد الفوز بانتخابات القلعة البيضاء.