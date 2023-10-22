الأهلي وسيمبا التنزاني .. موعد إياب ربع نهائي دوري السوبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ، لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.





كان لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي على ملعب الفريق التنزاني بدار السلام ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.

ويذاع لقاء الإياب بين الفريقين عبر شاشة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

السعة الكاملة لاستاد القاهرة ..

كانت إدارة الأهلي ، قد تقدمت بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.



كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن خلال اجتماعه الأخير القرارات الآتية.

- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له

تقديم الدعوة لأعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الأشقاء في فلسطين.