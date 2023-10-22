موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الإسماعيلي مواجهة قوية أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز 2023/2024، في المباراة التي يستضيفها ملعب الإسماعيلية.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي عن تحقيق نتيجة الفوز على فاركو، بعد خسارة الفريق للمباراة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 3/1، قبل فترة التوقف الدولي.

بينما يرغب لاعبو فاركو في الفوز على الإسماعيلي، على الرغم من لعب المباراة وسط جماهير الدراويش.

موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو

تبدأ مباراة الإسماعيلي أمام فاركو في السابعة من مساء اليوم الأحد، والتي تُلعب في الإسماعيلية وسط جماهير الفريق الأصفر، حيث يرغب الجهاز الفني للدراويش استغلال هذا الأمر.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفاركو

تُنقل مباراة الإسماعيلي أمام فاركو عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي باستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الإعداد للقاء فاركو الأحد المقبل في رابع جولات مسابقة الدوري المحلي.

وشمل المران مجموعة من التدريبات المتنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

وتطرق المران لتدريبات بدنية تستهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال أحمد سامح.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في الدوري المصري برصيد 3 نقاط بينما يحتل فاركو المركز قبل الأخيرة بنقطة واحدة.