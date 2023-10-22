حسام حسن يقترب من تدريب هذا النادي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، على قناة النهار، أن حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، يقترب من تولي تدريب البنك الأهلي، في الفترة المقبلة بدلا من اليوناني بابا فاسليو.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تغييرات منتظرة في صفوف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ورحيل بابا فاسيليو لسوء النتائج".

أضاف الإعلامي: "حسام حسن وجهازه المعاون يتصدران قائمة الترشيحات وينال ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ".

وأتم تصريحاته: "هناك أيضا تغيير في الجهاز الفني لفريق الداخلية بعد رحيله ميمي عبدالرازق، وهيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، يقترب من خلافته".