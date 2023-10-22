"المدرسة فتحت".. نجم الزمالك يعلق على اكتساح سموحة بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق على الأداء الذي قدمه لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق فوزا كبيرا على سموحة بخماسية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح في لقاء تلفزيوني على قناة المحور:"بأداء رائع وجميل للزمالك أقدر أقول المدرسة فتحت تاني اتأخرت بس فتحت، والقادم أفضل"

وأضاف:"مصطفى شلبي مظلوم مع منتخب مصر، وبيقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة وعجبني مستواه أوي كيف لا يتم استدعائه؟".

أكمل: "شيكابالا رائع أوباما دوره مهم جدا وفتوح كالعادة ممي، ولاعيبة الزمالك حست بالاستقرار ودي البداية فقط".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي اقيمت بينهما أمس في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.