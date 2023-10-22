3 خطوات من مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا عبر الصحفة الرسمية للقائمة الموحدة استنكر فيه الجرائم غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني وأعلن اتخاذ عدة خطوات لدعم أهالي غزة.

نص البيان على، "نظرا لعدم استلام المجلس رسمياً مقاليد الأمور داخل الزمالك يتم نشر هذا البيان للمجلس الجديد المنتخب على صفحة القائمة الموحدة الرسمية، مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.".

أضاف: "تستنكر بأشد العبارات الجرائم والممارسات غير الإنسانية، التي تجري بحق الشعب الفلسطيني، وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".

اختتم: "في هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو، تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين، تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي، تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.