"نسعى للتخلص من هذا الكابوس".. عضو مجلس الزمالك يكشف دور الجماهير في قضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات، بفارق كبير في الأصوات عن باقي المنافسين.

قال عمرو أدهم في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "فوز القائمة جاء بعد عمل وجهد كبير ودراسة عدد من الملفات الهامة داخل النادي ومعالجة بعض الأزمات، وأمامنا مهام صعبة لحل الأزمات، على رأسها قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق".

أضاف عضو مجلس الزمالك: هدفنا نادي بلا قضايا، وسبب عقوبات الفيفا هو إنهاء العلاقة مع المدربين واللاعبين بصورة غير طيبة، وسوف نتعامل مع كل العناصر بشكل احترافي واحترامي، من أجل منع رفع القضايا ضد النادي، وانهاء هذا الكابوس، ونأمل في رفع إيقاف القيد وإبرام تعاقدات جيدة في يناير، ".

وأكمل: "قضية محمود كهربا لاعب الأهلي وغرامته، لصالح الزمالك، قضية جماهيرية، وسيتم التواصل مع المحامي لتحصيل الغرامة وسوف نناقش الإجراءات الخاصة به، وكل حق للنادي سوف نعمل على تحصيله".

وأتم: "الزمالك أمامه فرصة تاريخية لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية خاصةً أن الفرق المنافسة أقل من تاريخ الفارس الأبيض وننظر أداء مميز من اللاعبين".