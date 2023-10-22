الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره فيوتشر، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام فيوتشر في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز، للاستمرار في الانتصارات، والسعي نحو الصدارة، بينما يعمل فيوتشر على الخروج بنتيجة إيجابية في ظل النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرا.

وتنقل مباراة بيراميدز وفيوتشر على قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.