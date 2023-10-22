"العتال أول المساهمين".. العدل يكشف ما حدث لإنقاذ الزمالك ورسالة لفاروق جعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المنتج جمال العدل مساندة المحبين من أجل الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك على المستوى المادي، ووقف قيد اللاعبين.

قال "العدل" في لقاء تلفزيوني بقناة صدى البلد: نادي الزمالك كان بيمر بظروف صعبة للغاية وقررنا فتح حساب لإنقاذ النادي ومساعدته والصندوق تلقى الكثير من الدعم .

وأضاف "العدل": "أعطينا هذا الحساب لأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق، عندما غادر المجلس الماضي، وكان أول المساهين هاني العتال ثم قائمة حسين لبيب ولازال أمامنا الكثير لنقدمه لنادي الزمالك خلال المرحلة القادمة ".

وأوضح: "بيانات فاروق جعفر وهاني العتال بالرغم من عدم نجاحهم في الانتخابات جعلتنا نشعر بالسعادة، ودعمهم للزمالك حاجة كبيرة ، وهذا المجلس يحتاج للدعم والفترة القادمة تشهد تطورات كثيرة، وسوف يكون هناك رعاة ".