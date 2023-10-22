شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة إنفانتينو وموبايل عاشور.. مشاهد جديدة فى رحلة الأهلي بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادي الأهلي، عبر صفحته على فيس بوك، صورا جديدة من رحلة الفريق الأخيرة إلى تنزانيا التى خاض خلالها المارد الأحمر مباراة سيمبا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت الصور مصافحة حسين الشحات لاعب مع الفريق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذى حضر المباراة، وحوار جمع مارسيل كولر مع مواطنه إنفانتيو، ومشهد التفاف الكاميرات حول طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، وانشغال إمام عاشور بالموبايل، وظهور "العرق" على وجه ديانج، وغيرها من التفاصيل فى سياق الصور التالية..



كولر أثناء مباراة سيمبا



طاهر طاهر يتحدث لوسائل الإعلام



مصافحة إنفانتينو لكولر



مباراة الأهلي وسيمبا



كولر مع خالد بيبو



لاعبو الأهلي يدعمون غزة



محمد الشناوي مع بيبو



مصافحة إنفانتينو لحسين الشحات



كهربا



الأهلي وسيمبا



إمام عاشور يتفحص هاتفه



ديانج

من ناحية أخرى، طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس، الجمعة، بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.

وأبدى مسئولو الأهلي غضبهم من مستوى الحكم الموريتاني بعدما تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة كهربا في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني ، ورغم إستدعاء حكام "الفار" للحكم الموريتاني لإحتساب اللعبة ضربة جزاء للأهلي لكن بيدا رفض وأصر على موقفه.

إدارة الأهلي سبق وطالبت الشركة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي بضرورة إستقدام حكام أكفاء لإدارة مباريات البطولة لعدم إفسادها تحكيمياً ، وتلقى الأهلي تأكيدات من الشركة قبل إنطلاق البطولة بأن الحكام المُكلفين بإدارة مباريات الدوري الأفريقي سيكونوا على قدر كبير من الكفاءة ويتم إعداهم للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026 .

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ..سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري