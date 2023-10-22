شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخشى مفاجآت زد فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فريق زد باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط المقاولون العرب أما سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما تعادل زد مع بلدية المحلة بثلاثة أهداف لمثلهما فى منفس الجولة.

ويسعى شوقي غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، لتقديم الفريق بشكل مختلفة عن المبارات الماضية بعدما استغل فترة التوقف الدولي لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين وحل المشكلات الفنية التي ظهرت بالفريق، خاصة بعد دخول عدد من العناصر الجديدة عقب موسم الانتقالات الماضي، وطالب اللاعبين بضرورة القتال خلال المواجهة لتحقيق الفوز الأول لهم هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، حيث تعادل في واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وفى المقابل، طالب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، كل اللاعبين ببذل الجهد وتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات الجماعية، من أجل الحصول على فرصة في المباريات، مؤكدا أن من سيجتهد في التدريبات سيكون له دور مع الفريق في الفترة القادمة، وحذر بإحالة أى لاعب لا يقدم المردود المطلوب إلى دكة البدلاء من أجل الاستمرار فى النتائج الإيجابية.

ويحتل فريق زد المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء ولم يتذوق طعم الهزيمة جتى الآن، سجل لاعبو الفريق 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.