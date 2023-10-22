شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ مبادرة "أنت الحياة" فى بورسعيد والشرقية بالتعاون مع حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة ، ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والارشادية، مبادرة "أنت الحياة" فى محافظتي بورسعيد والشرقية، بمركز شباب 6 أكتوبر بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 50 جوالا وجوالة من مراكز شباب محافظة بورسعيد.

وتم تعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية وأهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التى من خلالها يتم التعرف على النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب، مع تعريفهم ببعض مبادئ الإسعافات الأولية، بالإضافة لمعاونة القافلة الطبية في التنظيم.

وفى مركز الحسينية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية، شارك أكثر من 200 طفل وشاب من أهل القرية، حيث قام فرق الجوالة بتدريب الأطفال والشباب علي المهارات الكشفية( التخييم - الإسعافات الأولية - ورشة فنية للرسم مع ممارسة الألعاب الكشفية).