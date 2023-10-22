شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يجهز تقريرا شاملا لتسليمه لمجلس الإدارة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإدارى للفريق الأول بنادى الزمالك إعداد تقرير فنى عن الفريق ومتطلباته خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقديم التقرير إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد جلسة مع الجهاز الفني فى أقرب وقت، للوقوف على أهم المتطلبات، والتعرف على كل ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق الأبيض.

وأرسل مسئولو الزمالك، برئاسة عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية بالنادى، خطاباً إلى اللجنة الأولمبية لاعتماد نتيجة الانتخابات التى أجريت الجمعة، وأسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.

الخطاب الذى تم إرساله من نادى الزمالك إلى اللجنة الأولمبية يتضمن نتيجة الانتخابات ومرفق به أيضا قرار اللجنة القضائية التى أشرفت على انتخابات النادى.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أول أمس الجمعة.