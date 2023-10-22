شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لن نلغى كرة القدم فى سموحة بعد خماسية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن هزيمة فريقه أمام الزمالك أمس، السبت، بخماسية ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدورى ليست نهاية المطاف، موضحا أن هناك أخطاء يجب علاجها.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك، "هزيمة سموحة من الزمالك 5-1 ليست نهاية المطاف، ولا تعني أننا نلغي كرة القدم لأن أي نادي بدون كرة قدم مثل الخضار المسلوق صحي ولكان بلا طعمً، ولكن هناك أخطاء لابد من الاعتراف بها وتداركها، ولن نهز استقرار الفريق والمطلوب هو التدقيق وإصلاح الأخطاء وتوقيع الجزاء المناسب علي المتسببين في هذة الهزيمة، كام لاعب كرة قدم في نادى سموحة فى كل المراحل السنية، سموحة حتي الكرة النسائية بدأناها..

وأضاف عامر، "بالرغم من أن هناك أيدي خفية تلعب في تعطيل مسيرة كرة القدم النسائية وقطاعات الناشئين ومحاولة السيطرة علي مدربي كرة القدم بشكل فج ولكن واجبنا الصبر علي كل ذلك والتعامل بحكمة وكياسة ولا نحمل لأحد إلا كل خير ونقبل النصيحة والفكر والاستفادة من الخبرات والاستماع إلى كل الآراء والتعامل مع الجميع بفكر وعقل مفتوح ولا يحكمنا إلا مصلحة النادي فقط، ولكن خلط الأمور واللعب على المشاعر غير مقبول ، نجاح سموحة فى أكثر من 40 لعبة رياضية في طل ظروف مالية صعبة جدا نديرها بمنتهي الغقل والحكمة وننميها بكل الاساليب المشروعة والقانونية، مع العلم أن جميع أندية مصر والمؤسسات الرياضية تعاني من صعوبات مالية غالبيتها اكثر من سموحة بكتير".