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القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي بيراميدز بالتهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، والذى فاز فى الانتخابات التى أقيمت أمس الأول، الجمعة، ليقود النادى لمدة 4 سنوات قادمة.

ونشر نادى بيراميدز بيانا لتهنئة الزمالك عبر صفحته بموقع التغريدات "x"، وجاء فيه، "يتقدم نادى بيراميدز بالتهنئة إلى مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لثقة الجمعية العمومية متمنين لهم التوفيق والسداد".



بيراميدز يهنئ مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى

هشام نصر نائب رئيس النادى

حسام المندوه أمين الصندوق



وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.