شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلّم تقريراً من طبيب الأهلي عن موقف المصابين قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة آخر مستجدات تأهيل وعلاج اللاعبين المُصابين فى الفريق.

ويرغب كولر فى الوقوف على موقف المصابين بالفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم التواجد فى قائمة الفريق لمباراة سيمبا، المقرر لها بعد غدٍ، الثلاثاء، فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من، عمرو السولية، ومحمود متولي، والفرنسي موديست، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، فيما تعافى الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة سيمبا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، علماً بأن لقاء الذهاب بتنزانيا انتهى بالتعادل 2/2.

في وقت سابق من مساء الجمعة، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، إن محمد عبد المنعم تعرّض لكدمة فى مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر، والجهازان الفني والطبي فضلا إراحته، وعدم مشاركته في مباراة سيمبا الأخيرة.

وأضاف بيبو، "إمام عاشور تعرض لكدمة قوية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري، وفضّلنا عدم مشاركته في مباراة سيمبا للحفاظ عليه، مع كثرة المشاركات القادمة والحاجة لجهوده في المباريات المقبلة".

وأوضح أن رامي ربيعة لا يعاني من إصابة رغم تعرضه لكدمة، وقدم مباراة جيدة مع ياسر إبراهيم، ومن الطبيعي أن تضع اللاعبين الثلج لحماية نفسها، ولا بد للاعبين عمل استشفاء بشكل جيد بسبب كثرة المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر".