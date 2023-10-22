شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق برونزية الفردى العام للناشئات فى بطولة البحر المتوسط للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لاعبة منتخب مصر للجمباز الفنى للناشئات جودى جوهر الميدالية البرونزية فى نهائيات الفردى العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفنى ناشئين، لتضيف ميدالية جديدة لسجل منتخبنا الوطنى خلال مشاركته فى بطولة البحر المتوسط بتركيا، وترتفع حصيلة بعثة منتخب مصر للجمباز الفنى إلى أربع ميداليات متنوعة حتى الآن.

وحققت ناشئات منتخب مصر للجمباز الفنى من قبل ميدالية برونزية على مستوى الفرق فى منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز الفنى ناشئين بأسطنبول.

ويضم منتخب ناشئات مصر للجمباز الفنى جودى جوهر وشمس على وقدموا مستوى مميز اعتلوا من خلاله منصة التتويج لتستمر إنجازات منتخبنا الوطنى بتركيا

كما حقق منتخب مصر للجمباز الفنى ناشئين المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفنى ناشئين 2023 بالمدينة التركية إسطنبول

ويضم منتخب مصر صاحب الميدالية البرونزية مصطفى أحمد، محمد عطية وزياد بخيت

وقدم اللاعبون مستوى مميز خلال منافسة البطولة واستطاعوا من خلاله رفع علم مصر على منصات التتويج من جديد وتحقيق الميدالية البرونزية.

وكان لاعب منتخب مصر للجمباز الفنى مصطفى أحمد حقق المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات الفردى العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفنى ناشئين 2023.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر للجمباز الفنى ناشئين و ناشئات غادرت إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة فى بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات فى الفترة من 20 إلى 22 اكتوبر الجاري.

يمثل منتخب مصر للناشئين: مصطفى أحمد، محمد عطية، زياد بخيت، المدرب: أحمد عبدالرحيم، محمد عبدالرؤوف.

ويمثل منتخب مصر للناشئات: جودى عبد الله، شمس علي، المدير الفنى زكريا غالب.

رئيس البعثة علاء حامد.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى أن المنتخب المصرى للجمباز الفنى ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان منتخب الجمباز يسير بخطى ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفنى وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.