شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تهنئة الأهلي لمجلس الزمالك بداية عهد جديد بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن برقية مجلس إدارة النادي الأهلي لتهنئة مجلس الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، بمثابة عهد جديد فى العلاقة بين الناديين الكبيرين، وتعلن بداية حقبة جديدة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت إف إم، "برقية الأهلي وباقة الورد تفتح مجالاً لعهد جديد، ليس فى العلاقة بين الأهلي والزمالك، ولكن بين الأشخاص ببداية حقبة جديدة".

وأضاف شوبير، رداً على رسالة أحد متابعيه حول إمكانية إقامة لقاء ودي بين الأهلي والزمالك الفترة المقبلة، "حلوة الرسالة وحلو المضمون، لكن الموضوع مش موضوع مباراة ودية أو رسمية، كما أنه ليس هناك وقت لإقامة مباراة ودية والأهم تنقية الأجواء بين القطبين، وأظن أن تهنئة الأهلي للزمالك تُبشّر بعهد جديد سيشهد علاقات قوية وأجواء نقية".

وأشار إلى أن الأجواء التنافسية الشديدة مطلوبة، لكن الكبار يجب أن يكونوا على المستوى، لا يجب أن تسير مجالس الإدارات وفقاً للجماهير أو السوشيال ميديا، الروح الرياضية كانت قد اختفت تماماً في الفترة الماضية.