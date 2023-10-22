شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز أحمد عيد ومنصور لمواجهة بيراميدز ويترقب قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على تجهيز ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للمشاركة مع الفريق فى أول لقاء قادم، والذي يجمع الفريق البورسعيدي مع بيراميدز ضمن منافسات دوري نايل.

ويترقب النادي المصري قرار اتحاد الكرة بخصوص اللاعبين، وتعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعاً اليوم، الأحد، للبت فى أزمة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى النادى المصرى، بعد خضوعهما للتحقيق، حيث رفض الاتحاد قيد الثنائي فى قائمة النادى البورسعيدى بسبب التوقيع للزمالك، وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين ما يعرضهما للإيقاف. ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن. ويتمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

ومن المقرر أن يستأنف المصري تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.