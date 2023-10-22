شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ مودرن فيوتشر وبيراميدز فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مودرن فيوتشر ، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، من الفوز في أول ثلاث مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.



التشكيل المتوقع لـ بيراميدز حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي. خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي. خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي. التشكيل المتوقع لـ مودرن فيوتشر التشكيل المتوقع لـ مودرن فيوتشر حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: عمر كمال - خالد رضا - محمود رزق - باسم علي. خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - أحمد رفعت - عبد الكبير الوادي. خط الهجوم: أحمد عاطف.ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق مودرن فيوتشر الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على إنبى فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، متسلحا بنجوم الفريق وأبرزهم عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة، وحذر اللاعبين من خطورة لاعبى بيراميدز والاختراقات التى يقومون بها وخاصة الثنائى مصطفى فتحى ورمضان صبحى,