جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يظفر بسباق الـ"سبرينت"

الرياص - اسماء السيد - أوستن (الولايات المتحدة): رغم انطلاقته من المركز السادس الأحد في مسعاه إلى تحقيق فوزه الرقم 50 في مسيرته، ظفر سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصف ليل السبت بسباق "السبرينت" لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد.

وتفوّق فيرستابن على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي حلّ ثانياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وقال فيرستابن (26 عاماً) الذي حسم لقبه العالمي الثالث توالياً في بطولة السائقين بعد فوزه في جائزة قطر الكبرى في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الحالي "كانت سرعة السيارة جيدة حقاً اليوم. لكنني سأحتاجها غداً لأن الانطلاق من المركز السادس سيكون أكثر صعوبة ومختلفاً بعض الشيء عن اليوم".

وأضاف "هذا يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام ونأمل أن نتمكن من الاستمتاع ببعض المرح مع قدر كبير من المناورات (...) لن يكون الأمر سهلاً لأنني بحاجة إلى تجاوز خمس سيارات للفوز".

وفي ما يلي نتائج سباق "سبرينت":

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 31:30.849 (19 عدد اللفات)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 31:40.314 (19)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 31:48.836 (19)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 31:49.712 (19)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 31:53.777 (19)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 31:59.156 (19)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 32:03.252 (19)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 32:05.099 (19)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 32:05.416 (19)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 32:13.252 (19)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 32:15.835 (19)

دانيال ريكياردو (أستراليا/ألفاتاوري) 32:16.358 (19)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 32:19.935 (19)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 32:20.582 (19)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 32:27.499 (19)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو فيراري) 32:35.250 (19)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو فيراري) 32:38.821 (19)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 32:41.971 (19)

لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 32:42.298 (19)