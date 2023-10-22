بيراميدز أمام فيوتشر وبرشلونة يواجه بلباو.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 22 - 10 - 2023، عدد من المباريات الهامة والقوية في الدوري المصري، والدوريات الأوروبية الكبرى، بالإضافة لمواجهة وحيدة في الدوري الإنجليزي والسعودي.

وتستمر اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي المقاولون العرب مع زد، ويستضيف فيوتشر نظيره بيراميدز، ويحل فاركو ضيفًا على الإسماعيلي.

وفي ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، يستضيف أنيمبا النيجيري نظيره الوداد المغربي.

وفي الدوري الإنجليزي، يحل وست هام يونايتد ضيفًا على أستون فيلا، في الجولة التاسعة من مسابقة "البريميرليج".

كما يلتقي برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب "مونتجويك" بقيادة الحكم، خوسيه مونويرا، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد زد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

مودرن فيوتشر ضد بيراميدز، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"

الإسماعيلي ضد فاركو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

دوري السوبر الإفريقي

مازيمبي ضد الترجي التونسي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية".

أنيمبا ضد الوداد المغربي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية".

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد رايو فاييكانو، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

جيرونا ضد ألميريا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد جيبورتيفو ألافيس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

روما ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد كالياري، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

بولونيا ضد فروسينوني، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد جنوى، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

لوريان ضد رين، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 2 HD Turkey".

ليل ضد ستاد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 TR".

نانت ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Eleven Sports 6 HD portugal".

موناكو ضد ميتز، في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ليون ضد كليرمون، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الرياض ضد الاتفاق، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".