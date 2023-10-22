شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتصدر قائمة المراوغين ويلعب ويخسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كامل مباراته الأخيرة مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، لكنه خسر بهدف أمام شارلوت الذي ضمن بدوره التأهل لمباريات البلاي أوف، ورغم الخسارة، سعد الجمهور برؤية ميسي وهو ينزل الملعب ويشارك.

وعلى خط آخر، كشفت إحصائية عن تصدر ميسي قائمة النجاح في المراوغات من بين البطولات الأوروبية المحلية الخمس في موسم 2006-2007 إذ أكمل ميسي 2358 مراوغة بنجاح بفارق 1037 عن أقرب منافسيه وهو لاعب ريال مدريد المعتزل مؤخراً إيدين هازارد الذي أكمل 1285 مراوغة رغم لعبه 76 مباراة في السنوات ال4 الأخيرة.

وحل في المركز الثالث بالقائمة لاعب فرنسا وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري، تلاه نيمار رابعاً، وحل بالمركز الخامس الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم جلطة سراي التركي حالياً، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو سادساً في القائمة ب937 مراوغة ناجحة.