شكرا لقرائتكم خبر عن كالفن فيليبس مستعد لإلغاء عقده مع سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفكر الإنجليزي كالفن فيليبس (27 عاماً) بالتخلي عن حقه في ما تبقى من عقده مع نادي مانشستر سيتي في يناير المقبل مقابل فسخ العقد والانتقال لناد يمكنه من اللعب فيه بانتظام ويشارك مع المنتخب في يورو 2024.

ووفق تقرير صحفي بريطاني، يهتم نادي نيوكاسل وويست هام وبايرن ميونيخ بخدمات اللاعب ويمكن لسيتي أن يحصل على مبلغ قريب من الـ42 مليون استرليني التي دفعها للحصول على خدمات فيليبس من ليدز يونايتد، في حال الموافقة على الصفقة.

ووفق التقرير، سينصت سيتي لعروض الإعارة أيضاً إن ضمن النادي الجديد دفع أجوره وقدم التزاماً بشرائه بشكل كامل نهاية الموسم.

وتبقى لفيليبس 4 سنوات ونصف السنة من عقده، وهو يتقاضى 150 ألف استرليني أسبوعياً، وسيتي ليس مستعداً لدفع مبلغ ضخم لتسهيل رحيل لاعبه، لكن اللاعب مستعد وفق مصدر في النادي.