الامارات | نادي إشبيلية يتعهد بمعاقبة مشجع وجه إساءة عنصرية لفينيسيوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد نادي اشبيلية باتخاذ إجراء ضد مشجع جرى إخراجه من مدرجات استاد "رامون سانشيز بيزخوان" خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ريال مدريد 1 / 1 أمس في الدوري الإسباني لكرة القدم، بداعي توجيه إساءة عنصرية للنجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال.

ولعب البرازيلي الدولي فينيسيوس لمدة 88 من المباراة، التي شهدت تعادل ريال مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 78 بعد أن تقدم اشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا لاعب الريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74 . وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن فينيسيوس كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض للإساءة العنصرية خلال المباراة، وهو ما أكده اشبيلية.

وذكر نادي اشبيلية في بيان :"يود نادي اشبيلية أن يعلن أنه بعد الكشف عن السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، تم التعرف على أحد أفراد الجمهور وإخراجه من الملعب وتسليمه إلى السلطات القانونية." وأضاف النادي :"سيخضع الشخص أيضًا للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي وسيتم إلغاء عضويته."

وتابع اشبيلية :"يدين نادي اشبيلية جميع السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، وسيعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقا لذلك... هذا السلوك لا ينتمي إلى نادي اشبيلية."