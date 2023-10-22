مدرب سيمبا يرفع راية التحدي قبل ملاقاة الأهلي بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - رفع البرازيلي روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، راية التحدي قبل ملاقاة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

كانت مواجهة الذهاب بين الفريقين ، التي أقيمت أول أمس الجمعة ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، وسجل للأهلي رضا سليم أول الأهداف ، ومحمود كهربا ثاني الأهداف.

وفي هذا الصدد أكد روبرتينيو ف خلال تصريحات للصحافة التنزانية ، على أن لقاء الإياب في القاهرة الثلاثاء المقبل لن يقل أهمية ، وبالإمكان التسجيل في الأهلي بعقر داره ، المعركة الكروية لم تنته بعد، نحتاج إلى تصحيح الأخطاء السابقة في مباراة الذهاب وتقديم أفضل ما لدينا في مواجهة الإياب".

نسيان نتيجة لقاء الذهاب ..

وأضاف ،"اللاعبون جميعًا في فريقي مطالبون بنسيان نتيجة لقاء الذهاب والتركيزالكامل على مباراة الثلاثاء المقبل ، للتعويض والمضي قدمًا إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف المدرب البرازيلي خلال تصريحاته :اعترف أن الفريق بحاجة ضرورية لتصحيح أوضاعه الفنية قبل لقاء الثلاثاء، ومع ذلك قدمنا ظهور مميز خلال شوط اللقاء الثاني على ملعبنا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق المتأهل من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.

ويذاع لقاء الإياب بين الفريقين عبر شاشة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

كان مجلس إدارة الأهلي ، قد تقدم بطلب خلال الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني.

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.