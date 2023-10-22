هاني شكري يكشف اَخر تطورات ملف فتوح وأزمة القيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اَخر تطورات ملف تجديد لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح، وأزمة القيد.

ولم ينجح الزمالك في قيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب إيقاف القيد الذي منعت الفريق التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد شكري في تصريحات تلفزيونية، عن أنه لديه سعادة كبيرة من تحقيق الأبيض الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأوضح أن المجلس برئاسة حسين لبيب يتحدث عن الترتيبات التي ستحدث عقب استلام النادي اليوم الأحد.

تصريحات هاني شكري

تحدث هاني شكري في تصريحات عبر قناة الزمالك، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة".

وتابع: "نتكلم خلال الفترة الحالية كمجلس إدارة عن الترتيبات التي ستحدث اليوم الأحد، عقب استلام المجلس مهمته رسميا".

وأوضح: "خلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة مع اللاعبين وسنقوم بتحفيزهم ونتمنى تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

بينما علق على ملف فتوح، فقال: "سيتم مناقشة ملف أحمد فتوح وأزمة القيد وهناك أخبار جيدة لعشاق الزمالك".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سموحة عن النقطة السابعة في المركز الرابع.